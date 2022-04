Claire CARRION

Plus de 10 ans d'expérience dans les domaines de la Qualité, de la logistique et des achats

(en milieu Industriel).



Mes missions et objectifs : Analyse et réactivité au service de la satisfaction du client (interne et /ou externe) tout en maitrisant les coûts, dans le respect des standards.



Mes compétences :

Logistique

Qualité

Orientation client

Relations clients

Audit qualité

Achats indirect

Achats production