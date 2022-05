Pierre FLICHY

10 ans comme manageur opérationnel international et 3 ans dans le conseil chez McKinsey.

Double compétence en gestion des affaires et en optimisation opérationnelle



Gestion des affaires

 Définition de stratégies et de réorganisations

 Responsabilité d'un PnL

Développement des affaires

 Gestion de grands comptes et relation client

 Développement de propositions commerciales

Management des hommes

 Management de grandes équipes (jusqu’à 100 personnes) et d'équipes internationales

 Relations avec les partenaires sociaux

Optimisation opérationnelle

 Définition et mise en œuvre de transformations opérationnelles

 Démarrage de production, travaux neufs et maintenance, système qualité et certification



Mes compétences :

International

Management

Conduite du changement

Industrie

Gestion de projet