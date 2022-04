Claire CHAPEL

Disposant d’une expérience professionnelle dans l’enseignement spécialisé auprès du public sourd, je désire développer de nouvelles connaissances dans ce domaine.



Mon niveau de Langue des Signes, mon professionnalisme et ma capacité d’adaptation sont autant de compétences que je souhaite mettre au service d'élèves sourds (enfants ou adultes) dans le respect de la langue et de la culture sourde.



Mes compétences :

Curieuse et j'aime apprendre

Capacité d'adaptation et d'implication