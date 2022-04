Claire CHAPEL

Je m'appelle Claire j'ai 22 ans et je suis Montpelliéraine.



Je suis actuellement en Master1 marketing/communication à l'Esca sup. J'effectue ma formation en alternance avec un stage dans l'entreprise Eval&GO à Montpellier.



Je suis assistante Webmarketing c'est à dire que je suis en charge d'animer et de gérer les différents profils de l'entreprise sur les différents médias sociaux ainsi que de créer du contenu web et rechercher des partenaires.



Grâce à cette expérience, je souhaite me lancer pour l'année prochaine dans un master spécialisé dans le Webmarketing. Dans un souci de garder une formation professionnalisante je recherche une alternance pour la rentrée 2016.



Je suis souriante, dynamique et volontaire à la recherche d'expériences professionnelles.



Mes compétences :

Revue de presse

Veille

Phoning

Médias sociaux

Tableurs

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Indesign