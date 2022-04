Après le Mexique, les États-Unis, le Chili, le Canada, le Venezuela, la Colombie et l’Espagne, la marque Corazon de Melon arrive en France.

Les sacs de la jeune créatrice Véronica Palacio séduisent de plus en plus les férues de mode. Colorée, mêlant des tendances bohèmes et chics, la marque fait ressortir en chacune d’entre nous une part d’audace parfois encore

insoupçonnée.

Une véritable ode à la féminité résonne à travers ces créations aux matières soigneusement travaillées et sélectionnées.

La créatrice nous plonge dans un univers unique,audacieux,rafraichissant et malicieux.

Alliant tradition et modernité, elle trouve son inspiration en utilisant les cuirs mexicains de Léon et des tissus qu’elle réalise elle-même.

N'hésitez pas à visiter le siteArray et à me contacter pour toutes informations.



Claire Chapuis

Dirigeante de Mexcla, distributeur exclusif de la marque Corazon de Melon en France

contact@corazondemelon.fr



