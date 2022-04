Claire CHARBONNEAU SAINT-PIERRE

La progression de mes récents travaux a orienté mes réflexions vers l'analyse d'enjeux complexes d'aménagement de la ville durable, spécifiquement sur la problématique d'insertion des tours en milieu urbain. Les enjeux actuels de la ville durable, les réflexions sur les principes de l’aménagement de la ville de demain et la volonté croissante d'y associer les questions environnementales sont des notions qui, pour moi, sont très importantes.



Une thèse de doctorat représente une expérience professionnelle nécessitant rigueur, autonomie et qualité rédactionnelles. Dans le cadre de cette thèse, j'ai également échangé avec des ingénieurs et urbanistes des villes de Chicago, San Francisco, Londres et Paris afin de réaliser une étude comparative des réglementations en matière de développement urbain vertical. Réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le LEMA à l'Université de Liège, et l'EIVP, mon doctorat m'a permis de développer un esprit d’analyse et de synthèse poussé, avec la mise en place d’une approche systémique appliquée à la question de l'insertion urbaine des tours. En parallèle, j'ai eu l'occasion d'enseigner les pratiques du Bilan Carbone® et de l'Étude d'Impact sur l'Environnement aux étudiants de l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris, et d'encadrer des stagiaires en niveau Master 2 sur des sujets relatifs à mon projet de thèse. Engagée par ailleurs dans la vie associative, je suis intervenue sur le montage de projets culturels et humanitaires qui m’ont permis d’apprécier particulièrement l'efficacité du travail en équipe.



Mes compétences :

Suite Microsoft Office

Méthode Bilan Carbone

LaTeX

Matlab