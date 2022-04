Claire CHARTAGNAT

Bonjour et bienvenu(e).

Après une formation et des expériences professionnelles dans le domaine de la biologie, de l'éthologie et de l'animation, je suis maintenant à la recherche d'un emploi me permettant de réaliser des recherches scientifiques dans le domaine de la biologie (animale, humaine et/ou végétale), tout en restant en relation avec le monde extérieur et en l'éveillant aux sciences du comportement.



Lors de mon Master 2 (DEA), j'ai pu apprécier le monde de la recherche grâce à des stages au LEEC (Laboratoire d'Ethologie Expérimentale et Comparée). Ces stages m'ont permis d'allier mes compétences scientifiques et mon goût pour les relations humaines. En effet, j'étais lors de mes expérimentations l'interlocutrice privilégiée entre le LEEC et l'entreprise dont je testais le matériel. J'ai également réalisé des collaborations entre laboratoires de domaines variés.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi d'éducateur scientifique, d'attaché de recherche clinique ou d'ingénieur d'étude. Métiers dans lesquels je pense pouvoir m'épanouir et apporter à mes employeurs toute ma rigueur, mes compétences en recherche, mes capacités relationnelles, mon énergie et ma ténacité.



Afin de me tenir informée, je m'implique dans la vie scientifique notamment en étant membre de la SFECA et de FERUS.



Outils informatiques :

Word, Excel, powerpoint, writer, calc, impress, internet, the observieur et ethovision (Noldus)



Mes compétences :

Agronomie

Avenante

Biologie

Créative

Éducateur

Éthologie

Ordonnée