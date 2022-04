Claire CHATELAIN

Mécanique et Conception :

-Maîtrise de CATIA V5, Solid Works/ 3dsmax

-Résistance des matériaux/ structures et dimensionnement de systèmes

-Calculs statiques, dynamiques, cinématiques



Gestion de projet :

-Amélioration continue (5S, AMDEC, 5S, AMDEC, 6SIGMA, Lean manufacturing)

-Analyse de la valeur /Analyse fonctionnelle

- Ingénierie des connaissances/Sécurité de fonctionnement/nucléaire

-Encadrement de 15 personnes

- Outils de la qualité



Fabrication :

-Usinage sur Machines (tours, fraiseuses)

-Soudage arc électrique, MIG/MAG, TIG, oxyacétylénique



Informatique:

-Maîtrise des outils de bureautique

-Programmation en C, Visual basic



Langues :

-Anglais bilingue ( 6 mois passés en Angleterre à Lincoln)

-Allemand courant

-Espagnol (Notions)



Mes compétences :

Conception

Qualité

Armement

Aéronautique

Suivi de projet

Mécanique