Claire CHAUSSEPIED

Etant actuellement en fin de contrat en temps que Gestionnaire clients entreprises, je suis à la recherche d'un poste où je pourrais m'investir et m'épanouir.



Je suis disponible à partir du 1 juillet 2018 et je recherche un emploi de conseillère clientèle, de commerciale sédentaire ou encore d'assistante commerciale idéalement localisé dans l'agglomération rouennaise.



Mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir d’importantes compétences commerciales, administratives, d'accompagnement, de fidélisation et de conseil. La relation clientèle et le challenge ont été pour moi source de motivation et m’ont permis de réussir dans les missions qui m’ont été confiées.



De nature professionnelle et avec un très bon relationnel, je suis organisée, dynamique et souriante. Cela m’a permis de relever de multiples challenges et d’accentuer mes facultés d’adaptation dans des environnements de travail divers et nouveaux.



Mes compétences :

Vente

Bureautique

Relationnel

Formation professionnelle continue

Conseil commercial

Conseil VAE

Accompagnement et suivi

OPCA

Coordination de services

Fidélisation client

DSN

Gestion de la relation client