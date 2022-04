Claire CHAVAROCHE, Directrice Adjointe de l'Académie des Gouvernantes.

"L'Académie des Gouvernantes est une école à taille humaine. Nous accueillons chaque élève de manière individuelle et l'accompagnons de près tout au long de son parcours de formation.

L'ensemble de nos programmes de formation de haut niveau préparent les élèves au meilleur sens du service pour les clients, mais également au sens du détail et de la perfection.

La qualité des enseignements ouvre aux titulaires des diplômes de l'Académie de nombreux débouchés professionnels aussi bien dans le secteur du service privé, de la petite enfance ou de l'hôtellerie.

Notre agence de placement fait le lien entre nos diplômés et les employeurs, ce qui permet une intégration privilégiée dans le monde professionnel.

Nous formons également les salariés de deux secteurs d'activités (services à la personne et Hôtellerie de Luxe) afin de valoriser leurs compétences professionnelles.

N'hésitez pas à consulter notre site internet :



