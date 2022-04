Claire CHENEVIER

Forte d’une expérience de 13 ans au sein d’une marque à forte notoriété, j’ai acquis une expérience du marketing au sens large puisque j’ai développé et mis en place le plan de marketing et communication pour la France.



En effet, cette petite structure m’a permis d’avoir une vision du marketing globale et aujourd’hui je souhaite mettre à votre disposition mon expérience très polyvalente.



Rencontrons-nous!



Mes compétences :

Animation d'équipe

Budget

Marketing

Marketing opérationnel

Média

Organisation

Plan Media

Presse

Stratégie digitale

Partenariats

Evénementiel

Sieges

Customer Relationship Management

eMarketing

Microsoft Office

Double expérience

Adobe Indesign