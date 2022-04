Claire CHEVALIER

L'environnement : la nature, les cellules, organismes qui le composent, a toujours présenté pour moi un grand intérêt, par sa richesse et sa complexité. Dès l'année du bac j'ai décidé de diriger ma vie professionnelle dans cette voie, afin d'en découvrir les mécanismes et d'agir dans la protection de notre milieu. Tout au long de mon cursus j'ai pu aborder différentes thématiques, différentes échelles, qui ont répondu à ma curiosité. Aussi bien la structure du xylème chez les Angiospermes, la communication interneuronale, la classification des silicates ou les échanges de matières au sein d'un écosystème m'ont conforté dans le choix de professionnalisation que j'avais suivi. Force de persévérance et de motivation, j'ai obtenu mes diplômes sans accro, ainsi que des connaissances que je compte pouvoir mettre à profit au cours des prochaines années.



