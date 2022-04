Claire CHEVANCHE

Sérieuse, dynamique, rigoureuse et polyvalente ; je travaille en freelance depuis février 2013 pour les guides voyage Lonely Planet France (où je suis actuellement en CDD depuis le 1er mars 2019)

Je suis actuellement à la recherche de missions éditoriales ponctuelles ; mais aussi d'un poste d'assistante éditoriale ou d'éditrice junior.

Expérimentée, j'ai occupé plusieurs postes en tant qu'assistante d'édition dans des secteurs variés :

_ les beaux livres, le pratique et l'Illustré (Editions du Chêne),

_ les documents & essais (Denoël Editions),

_ et les publications universitaires (Editions Archétype 82).



Mes compétences :

Environnement Mac et PC

Histoire

Édition

Tourisme

Recherche scientifique

Recherche iconographique

Recherche documentaire

Internet

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator

Adobe InDesign CC