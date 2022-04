Claire CHOISNEL

Diplômée de l'ifag Montluçon et disposant d'un parcours étoffé dans le monde de l'industrie avec près de 5 d'expérience dans les achats aéronautiques et une seconde expérience dans l'industrie chimique des compléments alimentaires animaux.



Je jouis à présent de compétences d'achats sur des portefeuilles tels que les produits chimiques, les biens de maintenance, les équipements de protection individuel ou encore la fonderie usinée ainsi que l'environnement, la destruction de déchets...



De plus, j'ai pu travailler en collaboration avec l'ensemble des services d'une entreprise tels que la supply chain, le pôle chimie, les ateliers de production...



Mon poste en tant qu'acheteur régional m'a permis d'approcher le management fonctionnel sur une équipe d'acheteurs locaux dispersés sur l'ensemble des sites SAFRAN de la région Centre.



Mes compétences :

Informatique

Anglais courant

Organisation du travail

Communication

Acheteur

SAP

Management

Finances

Qualité

Supply Chain

Fonderie