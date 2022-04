Claire CHOTARD

Passionnée par les richesses humaines, je favorise l'insertion des personnes handicapées en développant le réseau d'entreprises du sud de l'Eure pour Cap Emploi 27, afin de leur proposer des candidats motivés et mobilisés.



Après un parcours en magasin de 10 ans, en tant que vendeuse, puis responsable de rayon, puis responsable service client, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant 3 ans 1/2 au sein de la mission handicap de Decathlon.



Véritable accélérateur d''épanouissement personnel, il était indispensable pour moi de continuer dans cette voie.



Mettre en oeuvre des actions pour mobiliser les entreprises au recrutement de personnes handicapées, pour leur personnalité et leurs compétences, tel est mon leitmotiv !



Accompagner une personne pour qu'elle soit à la bonne place, selon son projet professionnel et ses compétences, lui permettra de s'épanouir, et sera également source de performance pour son employeur.



Je suis à votre disposition pour échanger sur mon projet professionnel,

A bientôt !



Mes compétences :

Vente

Santé au travail

Management

Communication

Back office

Personnel Management

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Accessibilité aux personnes handicapées

Commerce

Maintien en Emploi

Handicap