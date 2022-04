Claire CHOUFFAUT

Diplômée en master 2 de l’école supérieure de commerce CERAM à Sophia-Antipolis (06), avec une spécialisation en communication et événementiel, je suis à la recherche d’un emploi dans le domaine de l’événementiel et de la communication

Je travaille depuis 5 ans pour le casino de Bourbonne les bains : en tant que membre du comité de direction pendant 4 ans, puis en tant que commerciale depuis juillet 2014. Ces deux postes m’ont permis d’acquérir de solides compétences commerciales et relationnelles, étant au cœur de la relation clientèle ( responsable de l’organisation totale des manifestations, accueil clientèle, gestion commerciale) de la relation commerciale ) , et ayant à cœur de leur réserver le meilleur accueil possible.

Auparavant et, durant plus de 2 ans, j’ai pu assurer la partie événementielle,communication et logistique d’un centre d’affaires organisateur de soirées et de salons, spécialisé dans le domaine du développement durable. J’ai ainsi pu développer des capacités, à la fois organisationnelles et relationnelles.



D’un naturel dynamique et curieux, je voyage énormément durant mon temps libre, ce qui m’a permis de parler couramment l’anglais, et d’acquérir un très bon niveau en espagnol.



Mes compétences :

Communication interne et externe

Organisation de salons professionnels

Salons professionnels