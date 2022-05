Raphaëlle BERNARD

Je suis responsable de projet partie FF&E spécialisée dans la construction & rénovation d'hôtels restaurant et résidence privée.



Références:



- Un Yacht privé



- Restaurant Ma Cocotte By Starck St Ouen



- Résidence privée by Starck



- Restaurant Racine 2 Paris



- Résidence privée a NYC by Starck



- Mama Shelter, Paris 20. Hôtel de 172 chambres restaurant et bar.



Maître d'œuvre Serge Trigano

Architecte Roland Castro

Design intérieur Philippe Starck,

Construction Nexity-Apollonia.



Mission: Assitante chef de projet AMO - Responsable des Achats FFE (Mobilier/accessoires) - Reception chambres et ERP



- Sivolière, Courchevel. Rénovation parties communes & trois chambres



Mission: Assitante chef de projet AMO - Responsable des Achats FFE (Mobilier/accessoires)- Reception Chambres et ERP



Architecte intérieur: Tristan Aeur



- Une résidence privée en France by Starck



Mes compétences :

Achat

AMO

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Construction

Développement de projet

ERP

Gestion de projet

Gestion de projet ERP

Hotel

Hôtellerie

Maîtrise d'ouvrage

MBA

Programmation

Rénovation

restaurant