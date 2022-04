Claire CHU

Ingénieur agroalimentaire avec une spécialisation Achat et Supply Chain, j’ai voulu élargir mes champs de compétence grâce à cette deuxième formation, très transverse qui me permet d’avoir une vue d’ensemble sur le cycle de vie d’un produit. Je voudrais à court terme, acquérir en expérience, grâce aux différentes fonctions opérationnelles dans la Supply Chain puis évoluer vers des postes à plus fortes responsabilités.



Mes compétences :

Supply chain management

Qualité et audit

QHSE

Food Safety

Food industry

Purchasing

Agroalimentaire