Claire CLAIRE LEFLON (LEFLON)

ACHETEUR / CHEF DE PRODUIT

Forte dune expérience de 16 ans dans le domaine du retail et du wholesale, ma capacité de communication et découte, mon expertise technique et la confiance dans mon équipe me permettent de prendre les décisions nécessaires au développement du chiffre daffaire.

Je souhaite garantir la satisfaction des clients grâce à mon investissement et au développement d'une offre plus responsable en accord avec la stratégie d'entreprise.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lectra System

AutoSketch

Adobe Illustrator

CPLAN

MAP

PDM

STORLAND