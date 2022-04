Claire CLAIRET

Le caveau du vigneron , cave familiale depuis le 1er avril 1982. Je suis la gérante depuis 5 ans et avant tout une passionnée du vin et spiritueux. Voilà 15 ans que je développe cet entreprise avec toute ma passion et mon humiliée. Tous les mois nous proposons des dégustations au magasin. Je propose également des dégustations à titre privée, entreprises, associations. Je suis à votre disposition pour tous conseils et dégustations !



Mes compétences :

Attentive

dynamique

INTUITIVE