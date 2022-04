Cyrille COPPERE

Depuis plus de vingt ans j'encadre des équipes de techniciens, dans le secteur de la défense d'abord, puis dans le monde de l'ascenseur. Aujourd'hui, toujours curieux de découvrir de nouveaux horizons, je souhaite développer mes compétences.



Mes atouts ?



Prévoir et Organiser



- Définit les moyens techniques, financiers et humains permettant l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts.

- Encadre une équipe de réalisation, planifie l’activité des personnels et les affecte sur les affaires

- Établit les relations avec les différents partenaires externes (clients, fournisseurs, sous-traitants...) ou internes à l'entreprise (bureau d'études, services gestionnaires ...).

- Suit et contrôle la conformité d’application des règles, procédures et consignes.



Gestion administrative



- Prépare les déclarations réglementaires d’intervention, du dossier pour les techniciens, pour les clients

- Suit, analyse et corrige la fiche financière



Relation Client



- Organise les réunions préparatoires, de suivi et réception de chantiers

- Informe sur le déroulement, les délais, les contraintes



Management



- Gestion au quotidien d'une équipe de techniciens

- Réalise les audits terrain

- Entretiens individuels, suivi de l’évolution du personnel

- Gestion de conflits



Commercial Vente



- Émet et suit les propositions commerciales,

- Conseils et solutions au client

- Suit le recouvrement en cours de travaux



Mes compétences :

Gestion de projet technique

Encadrement d'équipe

Responsable de secteur

Suivi de chantiers

SAP

Bureautique

Conducteur de travaux

Chargé d'affaire

Conseil