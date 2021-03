Denis DENIS MISERY (MISERY)

Une entreprise avec 50 ans de métier dans l’ascenseur et 10 ans dans le contrôle. Notre professionnalisme et notre expertise à votre service pour répondre aux exigences du contrôle technique d’ascenseurs.

Notre équipe, engagée et compétente, est présente pour répondre à toutes vos attentes.

La force de MCS

La qualité au plus haut niveau !

Nous pouvons réaliser un audit, un cahier des charges, un état des lieux, un contrôle quinquennal, une réception de travaux des ascenseurs.



Nous sommes actuellement accrédités par SGS pour réaliser les contrôles quinquennaux sur vos ascenseurs.

Je reste à votre écoute



https://mcs-ascenseurs.fr/



Mes compétences :

immobilier

Gestion budgétaire

Ascenseurs

Controle technique quinquenal

Analyse technique

Audit ascenseur

Controle technqiue ascenseur

Ascenseur en copropriété