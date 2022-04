Emmanuel ROZE

* Résumé de carrière : Consultant sénior, je me positionne sur toutes les phases des projets : de l’analyse des besoins et de leur faisabilité, à la validation de bonne conformité. J’interviens aussi bien dans les PME/PMI qu’au sein de grands groupes industriels.



* Points forts : Esprit de synthèse, Capacité d’adaptation, Organisation, Pédagogie.



* Formation : Ingénieur Télécom Saint-Etienne (1998 – 2000), Maîtrise sciences ès physiques (UCBL 1998), Bac C.



* Depuis 2009, en plus de mon activité professionnel, je suis enseignant vacataire en informatique de gestion (IAE - Université Lyon III) et en informatique, sur le module travail collaboratif (LEA - Université Lyon III)



Mes compétences :

Dématérialisation

GED

Microsoft CRM

Conseil

Audit

Business Intelligence

Gestion de la relation client

AMOA

ITIL