Emmanuel ROZE

Anglais Courant - Allemand Scolaire



Principales Compétences :



Management : Encadrement et Gestion d'équipe - Formation, Plan d'action, recrutement



Gestion Comptable et Financières : Comptabilité générale, analytique - Documents annuels (Bilan, Liasse, Annexe) - Liasse de consolidation - normes USGAAP - Relations avec les tiers (Banque, avocats, auditeurs).



Contrôle de Gestion : Reporting J+5 - Suivi de marge - Budget et forecast - Gestion de stock - suivi de prix de revient.



Trésorerie : Gestion, Cash Flow, financement d'investissement, placement court terme, gestion devises.



Juridique et Fiscalité : Rapport de gestion, PV d'assemblée - Suvi fiscal, gestion des audits et contrôles.



Informatique : Erp Baan / Sap / AS400 - Sage1000 - Hypérion - Sun Account - Cimsup Oracle - Sage Coala - Visual Basic - Etafi - Pack Office(Excel-Word-Access-Powerpoint-Lotus).



