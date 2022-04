Claire CLÉMENT

En mars 2012, je lance ma propre marque d'accessoires signés claire jacqmin.



Je fais fabriquer en FRANCE uniquement de grandes Etoles légères et des Echarpes plus lourdes, ultra douces en Super KidMohair, polyamide et laine dans un fil italien utilisé depuis plus de 25 ans en Haute Couture.



Ma force est le choix de coloris (environ 30) et la qualité de ces produits en petites séries, je ne cherche pas la quantité, mais la qualité de ce que je fais, vends et aime prendre le temps de conseiller une cliente sur le choix d'une couleur en fonction de sa personnalité, de ses gouts etc…

Tout comme je le fais 2x/an pour la maison HERMES en tant que conseillère en vente au département chaussures Femme lors des Ventes Exceptionnelles.



Ou encore prendre le temps avec mes élèves d'ESMOD international en Master de leur expliquer, leur apprendre la production d'une collection avec toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans la vraie vie.



J'ai lancé en 2013 l'écharpe ENFANT assortie à celle des "mamans", que ces dernières volent à leurs têtes blondes pour s'en servir de cache-col.



Enfin, le plaid est le "must have" de la saison pour passer un Hiver tout en douceur dans sa maison au coin du feu avec un bon bouquin et un thé.



Mes ventes se font sur mon e-shopArray, mais surtout en vente privée à domicile France et étranger et biensûr en boutique, il faut toucher ce produit et l'essayer pour ensuite l'adopter et ne plus s'en passer !



