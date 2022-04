Après un diplôme de stylisme – modélisme – marketing à l’École Supérieure des Arts et Métiers de la Mode (ESMOD) et des années de collaborations avec des marques de vêtements marins et de prêt-à-porter,

Claire Clerc a suivi une formation en création design et décoration d’intérieur à l’école Boulle. Elle a contribué aux travaux de La Fée Immo et du Studio Robert Gervais comme décoratrice. Régulièrement sollicitée pour des missions de décoration chez des particuliers et repérée par la presse (le magazine ELLE, notamment), elle s’est lancée dans la création de l’agence Claire Clerc Décoration Intérieure.

Passionnée par les objets de récupération, le design des années 50 et 60, et inconditionnels bons plans pour trouver des perles rares sans se ruiner, Claire Clerc a tissé des liens avec de grandes marques.

Ses compétences techniques (maitrise des outils Photoshop, Illustrator, Sketch Up, Artlantis) permettent à ses clients de se projeter dans leur nouvel espace via des plans, des élévations, des implantations et des perspectives. Elle met tout son potentiel créatif au service des histoires que nous avons envie d’écrire, en proposant des services aussi divers que le shopping, le coatching, le conseil ou la réalisation intégrale.

www.claireclerc.fr



Mes compétences :

dynamique

Sérieuse

Sociable