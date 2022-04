Claire COFFINET

Prête à relever un nouveau challenge.

Élaborer et négocier un cahier des charges précis.

Proposer les démarches, méthodes et techniques appropriées à mettre en œuvre.

Accompagner dans leur mise en œuvre les applications, développements ou changements d'organisation auprès du personnel de production.

Réaliser des audits de fonctionnement d'une structure et de ses sous traitants.

Mesurer et analyser des indicateurs mis en place dans la structure.

Proposer des axes d’amélioration.

Suivre la réglementation en vigueur concernant le personnel et le matériel.

Élaborer des procédures, manuels et plans de prévention.

Suivre des statistiques, des indicateurs, des objectifs et des plans d’action.

Auditer et visiter les chantiers.



Mes compétences :

Supervision

Manager

Suivi de chantiers

Reporting

Audit interne

Accompagnement

Analyse de risque