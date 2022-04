Claire COFFRE-GUICHETEAU

Diplômée d'un mastère spécialisé en Management de la sécurité et des risques industriels (CESI), j'ai d"abord collaboré avec de grands groupes industriels (Roquette Frères, Coca-Cola Entreprise, GSK, EDF, SFR, Renault...), je me suis également spécialisée dans le milieu de la production d'énergie, des opérateurs de téléphonie et de la gestion des entreprises extérieures au sein du bureau de contrôle Apave.



Aujourd'hui je suis à la tête d'une équipe de techniciens clientèle (gaz et électricité) chez ERDF-GrDF avec différentes missions RH (professionnalisation et formation, relations avec les IRP, recrutement), sécurité et managériales.



Mes compétences :

Gestion de projet

Négociation

Relation client

Sécurité au travail

Gestion des risques

Management d'équipe

Communication

Recrutement

Résolution de problèmes

Ms project

HSE