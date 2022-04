Claire COLLET

Disponible immédiatement, j'ai pu au cours de mes diverses expériences professionnelles acquérir des compétences techniques et commerciales basées sur la confiance et le conseil-client et le développement de mes compétences en informatique, en langues étrangères. Mon goût du contact avec la clientèle française et/ou étrangère s'est confirmée en mettant en pratique des aptitudes de gestion administratives (rédaction de courriers, tenue d'un standard), de vente de produits touristiques (réservations d'hébergements, organisation de transports, gestion de groupes).



Forte de ces expériences mon aisance relationnelle avec la clientèle, le souci de satisfaction permanente, la gestion des priorités, et la disponibilité sont des points forts qui se sont accrus. Organisée et réactive, je souhaite à présent mettre en avant cette implication.



Mes compétences :

Visual Planning

Microsoft Publisher

Galileo CRS

Bills of Lading

Amadeus CRS