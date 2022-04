Claire COMBARETTE

Diplômée d'un DESS en Intelligence économique de l'Université Lyon III, j'ai évolué au sein des Départements Recherche et Développement, Technique et Affaires Médicales de groupes industriels internationaux.

Les différents postes que j'ai occupés m'ont permis d'acquérir et de développer mes compétences dans la gestion de l'information stratégique pour les entreprises. Après un début d'expérience dédié aux activités de veille scientifique et technique, je me suis spécialisée dans la veille de l'environnement concurrentiel des entreprises. Plus récemment, j'ai orienté ma fonction vers la veille normative et réglementaire.

Au travers des différentes missions qui m'ont été confiées, j'ai pu développer en parallèle des compétences significatives dans l'administration de bases de données, la gestion de contenu, et le pilotage de plateformes de veille.



Compétences : Veille technologique | Veille concurrentielle | Veille normative et réglementaire | Information scientifique | Information économique | Competitive Intelligence | Intelligence économique | Gestion de contenu | Knowledge management | Plateforme collaborative | Big Data | Informatique documentaire | Base de données



Secteurs d'activités : Chimie | Agrochimie | Industrie | Santé | Agroalimentaire | Cosmétique



