Sandrine THEVENARD

Membre de la direction d'un office public de l'habitat dans la Région Rhône-Alpes, de mars 2003 à avril 2016, j’élaborais et pilotais la stratégie de communication (interne et externe), gérait la communication managériale et le budget annuel. Depuis la mutation de mon conjoint en avril 2016, je suis en recherche active sur les départements du Cher et de la Nièvre. Disponible immédiatement.



Mes compétences :

Communication interne

Communication externe

Communication de crise

Relations Presse

Stratégie digitale