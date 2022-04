Claire COMMARMOT

"se donner la liberté de faire, d'être"

Les 2 brins de mon ADN sont "LIBERTE-AUDACE" et "CHANGEMENT". Il m'est donc naturel d'accompagner individus et équipes dans ce sens.

Liberté, de par ma personnalité entière

Changements, de vies, métiers, lieux, styles, environnements. Le changement m'est nécessaire, comme source d'opportunités et de renouveau.



J’ai choisi de travailler au coeur de la décision dans l'entreprise: l'humain avec sa complexité et ses barrières, mais aussi ses richesses et ses possibles. Formée au coaching dès 2002, j’accompagne individus et équipes vers l'atteinte des objectifs qu'ils se sont fixés et que nous clarifions ensemble.



Bienveillance & challenge mêlés, «ne lâche rien», "nous a forcés à nous poser les questions essentielles" sont des mots que les coachés utilisent pour qualifier mon style. Mes collègues parlent de "laser" (droit au but, directement au point clef).

L'objectif est la connaissance de soi (valeurs, envies, freins, émotions, réactions, besoins), la clarté, le libre choix de ses comportements & actions, le changement concret, l’efficacité et la performance, avec le plaisir, la légèreté, la libération des énergies et du potentiel. Oser être soi.



J’ai travaillé pendant 12 ans dans 3 entreprises de taille et culture très différentes, en recherche, développement, marketing commercial, stratégie, ce qui me permet de comprendre, pour les avoir vécus, les principaux métiers de l’entreprise, ainsi que leurs enjeux culturels, politiques, les contraintes et les pratiques.



Parmi mes clients : Airbus, Carrefour, Sanofi, Stelia, Leroy Merlin, Laroche group, Spot Image, Alten, Altran, Burgéap, Nutrition & Santé, Theolaur peintures, Chambre des métiers, CG du Gers, CHU Toulouse, centre e-santé, particuliers avec objectif professionnel



Formations : Supervision /Team Building / approche paradoxale / Analyse Transactionnelle / émotions / Clean Language / Approche systémique / Théorie des organisations EB / 360° / Certifiée MBTI & Firo-B...



Mes compétences :

Anglais

Formation

Toulouse

Coaching individuel

Coaching d'Equipe