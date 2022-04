Claire COSCAS

MON MÉTIER

Participer à la définition des objectifs de production

Déterminer et mettre en place, à partir de ces objectifs, les outils et processus adaptés

Conseiller les demandeurs internes (Éditeurs, Marketing, Direction...)

Gérer l’ensemble de la logistique liée à la production

Introduire des concepts innovants de production





MES COMPÉTENCES

1/ Gestion et Contrôle

•Mise en place et management d’équipes de production (de 2 à 8 personnes)

•Gestion de projets et de budgets

•Contrôle des procédures, des coûts et des délais

•Négociations (budgets / délais / qualité)



2/ Audit et Diagnostics

•Analyse des besoins et recommandations

•Mise en place des solutions ad hoc (moyens et procédures)

•Veille technologique



3/ Développement

•Définition et contrôle des procédures (plannings, budgets, livraisons, stocks...)

•Repérage, brief et sélection de prestataires



Mes compétences :

Conseil

Édition

Logistique

Média

NTIC

Organisation

Presse

Print

Production

Web