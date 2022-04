Externalisez le développement de vos collections maille.

Optez pour un service ponctuel et flexible, une dynamique de spécialiste.



Optimisez les délais, la qualité, les coûts grâce à une gestion rapprochée

du produit faite par des spécialistes de la maille.

• Elaboration des fiches techniques

• Mise au point des prototypes (essayages, corrections)

• Test qualité sur swatches, prototypes et production

• Etude de prix produit préalable, négociation prix d’achat

• Achat et/ou suivi des approvisionnements fils collection et production

• Informatisation des modèles

• Lancement des ordres de fabrication

• Suivi production (tête de série, qualité, délais)



Investissez dans un service pointu et créatif.

Améliorez et élargissez votre offre produit.



Optimisez votre créativité grâce à un choix de fils et de techniques élargi, à un sourcing adapté selon vos besoins (prix, technique, qualité, quantité).

• Choix de fils dans une filothèque, offre et recherche de fils innovants

• Recherche et proposition de points, essais de fils et de techniques (jacquard, intarsia, broderie,

impression, crochet…)

• Etude de solutions techniques adaptées

• Fabrication française, italienne, européenne et plus lointaine



Produisez durable et écologique.



Adaptez votre mode opérationnel, éco-conception, matières écologiques,

production propre pour étendre la valeur et l’image de votre produit,

anticipez sur les normes à venir.

• éco-conception, cycle de vie du produit

• matières et teintures écologiques, mode de production propre

• traçabilité

• normes, labels



Service et devis sur mesure



Mes compétences :

Achat

chaine et trame

Développement durable

Écologie

Enfant

Éthique

Industrialisation

maille

Production

Responsable production

Sourcing

Textile