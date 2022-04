Claire DAELMAN

J'ai commencé en 2001 chez KPF en tant qu'administrateur SAP et suis devenue chef d'équipe d'ingénieurs en 2003. J'ai alors découvert que le management était une vraie vocation pour ses aspects humains et l'apport de qualité de service aux clients.

Je suis alors rentrée dans le groupe CAP GEMINI où j'ai pu progresser et asseoir mes compétences de manager aussi bien sur le plan relationnel que budgétaire.



Mes compétences :

Bases de données

Infogérance

Infogérance & ITIL

Informatique

ITIL

Management

Manager

Perfectionniste

SAP

Service Management