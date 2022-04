NOTRE RAISON d’ETRE et NOS SOLUTIONS.



Claire Dagnogo & Suricates CD&S est une agence d’intelligence territoriale au service des entreprises.

Nous apportons notre appui aux entreprises qui ont besoin de mieux comprendre les processus de décisions des acteurs publics et leurs déterminants, les tendances à l’œuvre dans le secteur des collectivités et les perspectives dans les secteurs réglementés.



Quelle que soit votre problématique - blocage d’une autorisation, mise sur le marché d’un produit innovant, repositionnement stratégique ou besoin de visibilité – nous mobilisons notre expertise du local, nos savoir-faire en matière d’influence et de négociation, notre créativité et notre réseau au service de votre développement.



Diagnostic :

Nous élaborons votre diagnostic « écosystèmes publics et influence » en relation avec votre problématique.

Nous affinons les attentes de vos cibles en rapport avec vos produits et votre identité.

Nous allons pour vous, sur le terrain, recueillir les informations nécessaires à l’élaboration de votre stratégie marketing et commerciale.



Solutions :

Nous élaborons un plan d’actions et des recommandations pour « marketer » votre offre.

Nous élaborons votre plan de bataille et votre boite à outils d’actions « influence ».

Nous vous accompagnons dans l’élaboration d’un récit adapté à vos interlocuteurs.



Mise en oeuvre :

Nous formons vos cadres et commerciaux pour la mise en œuvre des plans d’action.

Nous mobilisons nos experts pour répondre à des enjeux spécifiques : avocats, experts en gestion de crise, influenceurs digital marketing, économie circulaire et RSE ou encore leadership/management d’équipe.



Mes compétences :

Négociation

Politiques publiques

Anticipation