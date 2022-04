Claire DANÈDE

Compétences :



* Communication interne et externe

- Gestion des Relations presse : rédaction des communiqués et dossiers de presse

- Conception et suivi de fabrication des supports de communication : journaux internes, plaquettes, affiches, cartons d'invitation, objets publicitaires, véhicules...

- Mise en place de partenariats dans le cadre de sponsoring

- organisation et animation de formations pour le personnel



* Coordination d'événements

- Conception et création d'événements en collaboration avec les fournisseurs

- Relations prestataires : recherche, sélection, élaboration des cahiers des charges, négociation budgétaire et coordination



* Suivi clientèle

- Identification et analyse des besoins, conseil et recommandations client

- Rédaction et présentation des propositions commerciales

- Fidélisation clients



* Gestion budgétaire

- Établissement des devis clients

- Édition et suivi des factures clients / fournisseurs

- Réalisation du bilan financier des événements



Quelques références clients :

Apple, Arianespace, Autodesk, Axa, Casterman, Dassault System, ERDF, Essilor, Gambro, Hydroaluminium, IBM, Japan Tobacco International, KGC, Lightolier, La Poste, L'Oréal, Lyonnaise des Eaux, Région des Pays de La Loire, Sage, SEMEC, Suez, Suzuki, Sym, TD Waterhouse, The Raven Group



Mes compétences :

Communication

Communication responsable

Créativité

Dynamisme

Enthousiasme

Evénementiel

Polyvalence

Production

Responsable communication

Responsable de projets

Sens du détail