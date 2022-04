Elsa RENARD

J'ai toujours eu un esprit entrepreneur, exigent, tourné vers l'international et le goût de la communication et de l'élégance.

Ikebana, mon agence créé en 2009 possède la même dynamique et les mêmes fondements.



Nous étions, avec mes associées, 3 chefs de projets événements internationaux séniors chez LSO International, le pionnier de l'événement azuréen et l'une des plus grosses agences en France.

A la liquidation judiciaire de celle-ci nous avons ouvert rapidement notre structure.



En 8 ans, nous avons fidélisé une clientèle internationale de grands comptes sur des segments souvent liés au Luxe et aux grandes marques.



Ikebana possède aujourd'hui plusieurs départements :

- lancement de produits et de voitures avec quelques belles références

- organisation générale d'événements corporate / Séminaire / de convention / congrès internes avec la maîtrise d'oeuvre complète allant de la communication à la logistique en passant par la décoration et les animations.

- organisation et accompagnement de marques pour des soirées de prestige

- organisation de manifestations à l'étranger (Outgoing)

- organisation d'incentive



Nous ne faisons que du sur-mesure avec un relationnel client très important.



Ma passion pour mon métier, je la conjugue également dans l'enseignement puisque je suis depuis 5 promotions, professeur vacataire en communication événementielle à l'Université.



Références : Toyota, Lexus, Lancôme, Dassault Aviation, Bvlgari, Bally, Coty, Victoria's secret, L'oréal Luxe, Aviva, Dexia, Prudential, Vorverk, Legal Week, Tennet...



Mes compétences :

Communication

Chef de projets