Claire DAUTREMEPUITS

Les ressources ne cessent de diminuer, le prix d'augmenter alors que faire???? subir ou anticiper?? payer ou communiquer?? Par retour d'expérience, le bilan carbone est un lien entre "respect de l'environnement" "développement économique" et un aspect social intéressessant.

DIAGNOSTICS ET AUDITS ENVIRONNEMENTAUX

Notre métier : vous accompagner dans l’établissement de vos dossiers de demande d'autorisation administrative, dans la mise en place de SME, de vos certifications dans un souci de développement durable.



Compétences :



Environnement Industriel :



Dossiers ICPE (industries, carrières), DDAE, bilan de fonctionnement,

Audit environnemental, ECO-BILAN

Études d'impact, Loi sur l'eau,

Études de risques et de dangers,

Études de la pollution des sols et des eaux superficielles,

Études déchets (schéma directeur de gestion des déchets, valorisation),

Technologies propres, valorisation des co-produits.

Assistance dans l'étude et la mise en place de systèmes de management de l'environnement, audit de conformités ISO 14000 et autres …

Bilan et traitement des pollutions atmosphériques, schéma de maîtrise des émissions,

Fermeture de sites et cessation d’activité.



Ressources en eau et milieux naturels:



Dossier de déclaration et d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau

Gestion concertée des eaux

Hydrobiologie des eaux superficielles, milieu naturel,

Prévention et gestion des pollutions chroniques ou accidentelles,

Études et gestion des zones humides,

Bilans écologiques et hydrologiques,

Prévention et gestion des risques d’inondations.