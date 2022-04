François SABOUROUX

Après avoir débuté dans le Transport Public de marchandises en national et à l'international chez Norbert Dentressangle, j'ai évolué vers la Commission de Transport dans le secteur de la logistique.



Après une quinzaine d'années à apprendre le métier, à acquérir l'expérience nécessaire, à m'appropier les différentes techniques de transport, j'ai décidé de me lancer dans une aventure plus personnelle : la création d'une entreprise.



La société OCTi - Organisation et Conseil en Transport Informatisé a donc vu le jour et se destine à optimiser le transport de ses clients.



www.octi.fr



Voici une présentation synthétique des services que OCTi propose à ses clients :



Afin de proposer une offre complète, OCTi offre à ses clients un panel de prestations couvrant l’ensemble de la chaîne transport :



• La prestation de conseil et d’audit :



Cette activité est le point d’entrée de toute collaboration. Après une étude de flux et des coûts logistiques, l’identification d’optimisations est proposée aux clients. Une organisation est donc décidée en vue de mieux maîtriser leur process d’expédition et de mieux gérer leur poste transport.

Cette fonction peut également prendre la forme d’un accompagnement dans la négociation avec les transporteurs afin de valider (ou non) une collaboration existante ou de présenter de nouveaux fournisseurs potentiels identifiés pour assurer une meilleure prestation transport, plus adaptée aux besoins du client.





• La fonction affrètement :



Ce mode de transport doit pouvoir être proposé aux clients de OCTi afin de couvrir l’ensemble de la gamme transport : prendre le relais après les réseaux nationaux ou internationaux spécialisés dans les envois de plus petite taille.





• L’informatique :



La mise à disposition d’un système informatique pouvant gérer les expéditions de ses clients est le produit phare de OCTi, gage de différentiation commerciale.

En effet, les entreprises potentiellement clientes de OCTi ne sont pas dotées de solution informatique d’expédition.

La fourniture d’un tel système ouvre les portes d’une gestion fine et d’un suivi précis des expéditions.

Ce logiciel est la suite logique de la mission de conseil et « met en musique » les plans de transport prédéfinis.





Faire accepter à ses clients que le transport peut représenter une différentiation commerciale et économique est le but de OCTi.



Diminuer les coûts de transport est un argument commercial fort, y inclure une amélioration de la Qualité de Service est un argument prenant tout son sens dans une réelle démarche de fidélisation et de différentiation commerciale.



Mes compétences :

Affrètement

Logistique