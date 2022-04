Claire DE LA JOUSSELINIÈRE

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE



COMPETENCES



Traduction des commandes ou des demandes en devis

Saisie de commandes

Planification des tâches, réservation de salles ou de matériel, répartition du personnel

Négociation des devis et des contrats

Relation à la clientèle et aux fournisseurs

Transmettre les consignes à chacun

Prendre des initiatives

Concilier les contraintes économiques et artistiques

Gestion des plannings

Gestion des bandes antennes

Gestion des urgences

Assurer la gestion du temps (agenda, déplacements, réunions, réservations…)

Logistique

Préparation des payes – relation au service comptable

Facturation

Relance des bons de commandes

Rendu de budget

Notes de frais

Organiser le travail avec méthode et rigueur