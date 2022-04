SELON VOS BESOINS, j'assure :



- LE SUIVI EDITORIAL D'UN OUVRAGE :



Je coordonne les travaux de tous vos collaborateurs, de l’auteur à l’imprimeur, du maquettiste à l’iconographe, en m'adaptant à l’esprit de votre maison, avec une vigilance toute particulière quant au RESPECT DES PLANNINGS et à la QUALITE DU TRAVAIL DE CHACUN.

Le suivi éditorial peut inclure la préparation de la copie et les corrections assurées par mes soins.



- LA REECRITURE D'UN MANUSCRIT ET LA PREPARATION DE LA COPIE:



Une copie parfaitement préparée évite maints déboires de correction, toujours coûteux, et permet à l’ensemble de la chaîne graphique de gagner en qualité et en rapidité.

En collaboration étroite avec l’auteur, j'assure le « toilettage » du manuscrit, TANT SUR LE FOND QUE SUR LA FORME, et notamment sa MISE AUX NORMES TYPOGRAPHIQUES.



- LA CORRECTION DES EPREUVES:



Ce travail essentiel comporte deux étapes :



1) les 1res épreuves :

Je relis de bout en bout et simultanément la prépa. de copie et les épreuves afin de m'assurer de la conformité expresse des unes à l’autre, et de corriger les erreurs qui se seraient glissées à la mise en pages.



2) les 2des épreuves :

Seules les corrections demandées aux 1res épreuves sont vérifiées.



Les niveaux de lecture sont contrôlés à chaque étape.



SPECIALISATION:



Je travaille beaucoup avec l'Afrique, continent d'avenir.



ACTIVITE CONNEXE: COACH D'ECRIVAINS



En partenariat avec le site Artdecrire.com, j'accompagne les écrivains à chaque étape de leur création. Voir le site pour plus d'informations.



CONTACT : SOS ÉDITION - Claire de Plinval

cdeplinval@yahoo.fr

370, route des Côtes, F-74540 CUSY

T. : (33) (0)4 50 23 85 90 / (33) (0)6 14 42 34 34



Mes compétences :

Accompagnement

Afrique

Coaching

Conseil

Conseil en écriture

Correction

Ecriture

Édition

Éditorial

Préparation de copie

Réécriture

Suivi éditorial