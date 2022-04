Claire DE ROCHEBRUNE

Spécialiste en assurance des personnes, Swiss Life est un des acteurs de référence sur les marchés de l’assurance patrimoniale et de la protection sociale complémentaire. Par son offre combinée d’assurance et banque privée, Swiss Life se distingue par son positionnement d’assureur gestion privée auprès des chefs d’entreprise et des professionnels avec une offre de services financiers lui permettant de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients.



Pour son organisation, Swiss Life a choisi la multi distribution. A ce titre, je suis responsable des réseaux Agents, Courtiers et CGPI. Je travaille avec une équipe d’Inspecteurs dédiée au développement de ces réseaux.



Mon métier consiste à piloter et développer la Direction Régionale et pour cela, nous développons des relations avec des partenaires courtiers et CGPI. Nous recrutons également des inspecteurs dans tous les métiers pour renforcer notre encadrement commercial.





Mes compétences :

Management commercial