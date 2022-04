Claire DE TINGUY

Forte de mon expérience dans divers domaines touchant à la communication (média, production, marketing..), je bénéficie aujourd'hui d'une petite expertise "360°" que je mets à profit de la publicité, du marketing, du web ou de l'évènementiel. Mon rôle de planneur stratégique consiste à analyser les marques et leur marché en profondeur avant mettre en place leur stratégie de communication.

Je travaille sur des sujets très variés; tourisme, centres commerciaux, santé, vins et spiriteux, collectivités, institutions, réseaux...qui m'apportent une grande culture et me permettent surtout de me confronter à toutes sortes de problématiques, des plus élémentaires aux plus compliquées!



Spécialités : Organisation, rigueur, réactivité, créativité, sens de la synthèse, compétences rédactionnelles.

Parle anglais et espagnol.



http://www.la-pepee.tumblr.com/

https://twitter.com/La_Pepee

https://pinterest.com/lapepee/

https://www.facebook.com/lapepee.planneur



Mes compétences :

Gestion de projets

Strategie

Conseil en communication

Direction générale

Publicité

Planning stratégique