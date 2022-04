Claire DE VASSELOT

Après une année en alternance entre la Caisse d'Epargne et mon master en Marketing Digital, je suis maintenant en rercherche active d'emploi.



Mon master spécialisé m'a conforté dans ma vocation : travailler dans le marketing et les projets digitaux.



En veille permanante sur les blogs, les sites spécialisés je suis les tendances en matière de communication, de vente et de web marketing.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.







Mes compétences :

Marketing online

Marketing opérationnel

Communication

Stratégie digital

Étude de marché

Chef de projet

Cross canal

Internet

Marketing

Digital