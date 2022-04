Claire DEBARD

Diplômée de la prestigieuse Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs (ESIT) de Paris (1998), je travaille à mon compte depuis 1999 et ai accumulé une expérience très riche de la traduction qui me permet aujourd'hui de m'adapter facilement à des domaines de travail et des styles très variés.

Depuis toujours, j'aime écrire et rédiger, jouer avec les mots pour trouver les plus justes. J'ai aujourd'hui la chance de faire de ce plaisir mon métier en l'associant à la fascination des langues étrangères et à la soif de connaissance : traduire professionnellement, c'est avant tout rechercher, se documenter, apprendre à connaître des tas de choses dans des tas de domaines, c'est passionnant !

Je vis en Allemagne depuis dix ans, avec un Allemand depuis vingt ans, je cultive le franco-allemand au quotidien (notamment avec nos enfants) et suis parfaitement à l'aise dans la culture et le quotidien allemands - bien entendu, mon métier et cette expérience m'ont appris à maîtriser parfaitement cette langue dans presque toutes ses nuances.





Mes compétences :

Traduction médicale

Traduction

Traduction scientifique

Traduction juridique

Traduction anglais français

Traduction technique