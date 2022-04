Anne-Lise SIMOND

« Sans traduction, nous habiterions des provinces voisines avec le silence. » George Steiner



Après plusieurs années dans le tourisme et dans l’industrie des vêtements de plein air, j’ai suivi une formation en traduction auprès de CI3M, un organisme de formation réputé. J’ai obtenu mon diplôme avec mention bien. Je vous propose des prestations en traduction anglais-français.



Rigoureuse et professionnelle, je vous propose des services de qualité adaptés à vos besoins et respecte toujours les délais annoncés.



Dotée d’une grande sensibilité, mon travail est toujours fait en fonction du contexte et du public destinataire.



Mes domaines de spécialités sont les suivants :



- Marketing & communication

- Sports de montagne

- Tourisme

- Vêtements de plein air/outdoor

- Sujets généralistes

- Sous-titres de films de sports/outdoor

- Télématique



Mes compétences :

Adaptabilité

Rigueur

Réactivité

Organisation

Communication

Marketing

Réseaux sociaux

Traduction vêtements pour le plein air

Blogging

eCommerce

Microsoft Office 2007

Apple Mac

Traduction commerciale et marketing