Claire DEGENHARDT-MATHEX

Chargée d'études puis responsable d'opérations, j'interviens en qualité de maître d'ouvrage pour le montage et le pilotage d'opérations immobilières.

Mon expérience opérationnelle de suivi de l'ensemble des phases de la construction ou de la réhabilitation de bâtiments, tant sur la partie étude que sur la partie réalisation, m'a permis d'acquérir des connaissances techniques et de compléter mon profil initial marqué Droit et Gestion.

Ainsi, j’ai sur les opérations confiées une vision globale des problématiques et des risques potentiels me permettant d'anticiper et de mener à bien les projets.



Mes compétences :

ISO 9001

Programmation

Montage et gestion de projets

Ms project

Pack office