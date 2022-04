Claire DELFOSSE

Diplômée d'un Master spécialisé dans la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement (QHSE), je désire m'engager dans la dynamique des systèmes qualité et sécurité des entreprises.



Après un DUT Mesures Physiques puis une licence en contrôle et assurance qualité, j'ai poursuivi mes études par un master QHSE. Mon souhait est de travailler dans un domaine pilier du développement des entreprises en intégrant les attentes des clients ainsi que les besoins des employés au centre des évolutions de l'entreprise.



Durant ces cinq dernières années J'ai acquis de l'expérience dans de nombreux secteurs d'activité, comme l'événementiel, l’industrie mécanique, l'agroalimentaire, le chantier ou les télécommunications.

j'ai réalisé des missions de création de documentations sécurité / qualité tels que des documents uniques, des fiches de sécurité, des audits, des tableaux de bords, des procédures ... J'ai proposé, planifié des actions correctives et assuré leurs suivis, mis en place en toute autonomie une formation sur la Qualité à eDF, géré l'ensemble des instruments de mesure d'une industrie produisant des soupapes de sécurité.



Mes compétences :

HSE

ITIL

Assurance qualité

Métrologie

Qualité

Norme ISO 9001

QSE

OHSAS 18001

QHSE

Sécurité

Audit

Santé