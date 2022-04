Claire DELLEMOTTE

Passionnée par les solutions énergétiques et résolument convaincue de leur intérêt dans le développement durable je désire m'investir dans l'ingénierie, la conduite de projets et le déploiement de ces énergies dans l'industrie, l'habitat et les transports.



- 7 ans d'expérience dans le secteur des énergies



- Construction de 8,6% du parc photovoltaïque français



- Management de projets complexes de 50k€ à 50M€



- Pilotage de projets : force de propositions pour le choix de solutions techniques, optimisation des moyens et des méthodes d’exécution, management direct et transversal (dimensionnement de l’équipe, planification et reporting)



- Expérience internationale (France, Grèce, Allemagne, Espagne)



Mes compétences :

Energie

Environnement

Management

Gestion de projet